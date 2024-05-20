Üye Girişi
Haberler

Adana'da serinlemek için nehirde kaybolan gencin cesedi bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren 18 yaşındaki genç, bir süre sonra kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda gençin cesedi bulundu.

Adana'da serinlemek için dün Seyhan Nehri'ne giren 18 yaşındaki gencin bugün cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte Örcün kamp alanına giden Yasin Güneş (18), serinlemek için Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Güneş, kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye kısa sürede sağlık ve Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli 'kurbağa ve gemi adamlar' sevk edildi. Gelen 'kurbağa ve gemi adamlar' hemen arama başlattı ancak dün yapılan tüm aramalara rağmen genç bulunamadı. Gece ara verilen aramalar sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden başladı. Yapılan aramada Güneş'in cansız bedeni bulundu. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title