Adana'da serinlemek için nehirde kaybolan gencin cesedi bulundu

Adana'da serinlemek için dün Seyhan Nehri'ne giren 18 yaşındaki gencin bugün cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte Örcün kamp alanına giden Yasin Güneş (18), serinlemek için Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Güneş, kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye kısa sürede sağlık ve Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli 'kurbağa ve gemi adamlar' sevk edildi. Gelen 'kurbağa ve gemi adamlar' hemen arama başlattı ancak dün yapılan tüm aramalara rağmen genç bulunamadı. Gece ara verilen aramalar sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden başladı. Yapılan aramada Güneş'in cansız bedeni bulundu. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA