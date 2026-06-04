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Çayda kaybolan genç 5 gündür aranıyor

Çayda kaybolan genç 5 gündür aranıyor
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için Eğlence Çayı'na giren 25 yaşındaki Ömer Alptekin, akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Adana'da serinlemek için girdiği Eğlence Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması 5'üncü gününde sürüyor.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Alptekin, 31 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alptekin'in bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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