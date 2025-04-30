Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Bakan Tunç'tan 'Top artık iktidarda' diyen DEM Partili isme yanıt

Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Adana'da Ruhsatsız Kahvehanede Tombala Oynatırken Yakalandı

Adana'da Ruhsatsız Kahvehanede Tombala Oynatırken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da ruhsatsız bir kahvehanede tombala oynatıldığı sosyal medyada canlı yayınla gösterildi. Polis baskınında 22 kişiye 203 bin TL para cezası kesildi, iş yeri sahibi adli işleme tabi tutuldu.

Adana'da ruhsatız bir kahvehanede tombala oynatıldığı anları, iş yeri sahibi sosyal medyada canlı yayınladı. Yayın üzerine harekete geçen polis, baskınla kumara son verdi. Kumar oynayan 22 kişi 203 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meyana geldi. İddiaya göre, B.A. kendisine ait ruhsatsız kahvehanesinden tombala yöntemiyle kumar oynattığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınla gösterdi. Durumu fark eden Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemelerde iş yerinin adresini tespit etti. Ardından yapılan baskında, içeride bulunan 22 kişiye 203 bin TL para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi B.A.'ya ise kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı için adli işlem yapıldı. B.A.'nın daha önce de kumar oynamaktan işlem gördüğü öğrenildi. İş yerinde 91 adet tombalı kartı, tombala kartlarına konulan 345 adet cıvata pulu ve kumardan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 95 TL para el konuldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.