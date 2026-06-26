Park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Adana'da park halinde çıkan yangında peş peşe patlamaların yaşandığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Fiat marka otomobilden bir anda dumanlar yükseldi. Araçta kısa süre sonra çıkan yangında peş peşe patlamalar meydana geldi. Yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan vatandaşın çabası ise sonuçsuz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı