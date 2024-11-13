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Adana'da Otomobil Kazası: Yaralılar ve Hırsızlık Olayı

Adana'da Otomobil Kazası: Yaralılar ve Hırsızlık Olayı
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Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen otomobil kazasında, araç devrildi ve sürücü ile yanındaki kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazadan sonra yaralıların eşyaları çalındı.

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobilin refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı yöne geçip devrilmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 11 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre Vahap T. idaresindeki 01 SD 123 plakalı otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı yöne devrildi. Kazada, sürücü Vahap T. ve araçtaki bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif yaralanan kadının kendi imkanlarıyla araçtan çıkması, yaralı sürücünün ise iki kişi tarafından kaldırıma götürülmesi yer aldı. Kalabalık bir grubun bu sırada aracın ön kısmı ile bagajdan çeşitli eşyalar çalması da güvenlik kamerasına yansıdı.

Vahap T.'nin hastanedeki tedavisi sürdüğü, kol saati, altın bilekliği ile kişisel eşyalarının çalındığı ve taburcu edilmesinin ardından şikayetçi olacağı belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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