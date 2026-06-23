Adana'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, D.K. idaresindeki 61 EU 043 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Kay'a (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kay ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Kay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kay'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü D.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı