Haberler

Adana'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Halil Kay, minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, D.K. idaresindeki 61 EU 043 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Kay'a (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kay ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Kay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kay'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü D.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

Kılıçdaroğlu'ndan yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Dünya Kupası sonrası ayrılık kararı! Balogun transfer piyasasını karıştırdı

Süper Lig devlerinin de iştahını kabartan bir karar aldı
Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı

Komşu komşuya bunu yapar mı? Kameranın farkına varamadı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı