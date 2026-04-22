Adana'da metruk binalara narkotik denetimi

Adana Emniyet Müdürlüğü, metruk binalarda uyuşturucu bağımlılığı ve ticaretine karşı geniş çaplı denetimler gerçekleştirerek bölgedeki şahısları kontrol etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde metruk binalara yönelik geniş çaplı denetim yaparak bina ve çevresindeki şahısları tek tek kontrol etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri metruk binaları uyuşturucu bağımlıları ve uyuşturucu satıcıların mesken tuttuğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent genelinde metruk binalara yönelik geniş çaplı denetim yaptı. Denetimlerde metruk bina içindeki ve çevresindeki şahıslar tek tek arandı. Özellikle uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, asayiş yönünden de denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan kontrollerde, metruk binaları mesken tutan şahıslara yönelik gerekli işlemler uygulanarak bölgeden uzaklaştırma işlemleri gerçekleştirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

