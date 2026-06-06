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Serinlemek için Eğlence Çayı'na giren Ömer'in pantolonu bulundu

Serinlemek için Eğlence Çayı'na giren Ömer'in pantolonu bulundu
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde 7 gün önce Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan 25 yaşındaki Ömer Alptekin'i arama çalışmaları devam ediyor. Gencin pantolonu, suya girdiği yerin 4 kilometre uzağında bulundu.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 7 gün önce Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması sürüyor. Alptekin'in pantolonu, suya girdiği yerin 4 kilometre uzağında bulundu.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Alptekin, 31 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Altepkin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Pantolonu bulundu

Öte yandan, Ömer Alptekin'e ait olduğu belirlenen pantolon, gencin suya girdiği yerin 4 kilometre uzağında bulundu. Ekiplerin bölgedeki arama çalışması devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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