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Serinlemek için Eğlence Çayı'na giren genç bir haftadır bulunamadı

Serinlemek için Eğlence Çayı'na giren genç bir haftadır bulunamadı
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir hafta önce Eğlence Çayı'na girip kaybolan 25 yaşındaki Ömer Alptekin'i arama çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir hafta önce Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması sürüyor.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Alptekin, 31 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Altepkin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aradan bir hafta geçmesine rağmen Alptekin bir türlü bulamadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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