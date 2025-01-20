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Adana'da Kapkaç Vakası: 14 Yaşındaki Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Adana'da Kapkaç Vakası: 14 Yaşındaki Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde 14 yaşındaki M.Ö., cep telefonu çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'da kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan çocuk şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, 13 Ocak'ta Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki M.Ö., yolda yürürken M.K.'nin (13) elindeki cep telefonunu çalarak kaçtı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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