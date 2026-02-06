Polis evde 8 binden fazla ilaç ele geçirdi: 1 tutuklama

Adana'da bir eve yapılan operasyonda 8 bin 180 adet tıbbi ilaç, 5 adet tıbbi malzeme ele geçirildi, yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki bir evde kaçak olarak insan sağlığını tehlikeye atan işler yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte eve baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheli M.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 8 bin 180 adet tıbbi ilaç, 5 adet tıbbi malzeme ve kayıt defteri ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi ve satılması" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA