Haberler

Evi teslim etmeyen müteahhidin oğlunu öldürüp yaşamına son verdi

Evi teslim etmeyen müteahhidin oğlunu öldürüp yaşamına son verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, 10 yıl önce aldığı evin teslim edilmemesi üzerine inşaat şirketine giden bir şahıs, müteahhidin oğlunu öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da yaklaşık 10 yıl önce aldığı evin kendisine teslim edilmediğini, parasını da geri alamadığını iddia eden şahıs, geldiği inşaat şirketinde müteahhidin oğlunu öldürüp kendi yaşamına son verdi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Sucu (32), yaklaşık 10 yıl önce müteahhit R.Y.'den ev almak için parasını verdi. Ancak aradan geçen süreye rağmen Sucu evini alamadı. R.Y.'ye ait inşaat şirketine gelen Sucu, müteahhidin oğlu Ramazan Can Y. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sucu, Ramazan Can Y.'yi tabancayla başından vurdu. Sucu ardından kendi başına ateş ederek hayatına son verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ramazan Can Y., kaldırdığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! Pozitif çıkanlar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi

İkisi için de karar verildi
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Askere gidecekti, tabutuna 'O şimdi asker' yazılı tülbent serildi

Ölmese günler sonra omzuna atacaklardı ama tabuta astılar
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek

Ela Rumeysa Cebeci ile ilgili yeni gelişme! Adliyeye getirildi
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası