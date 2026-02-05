Haberler

Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Güncelleme:
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılıp tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 8 kişi hakkında tahliye kararı verildi.
  • Mahkeme heyeti 24 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.
  • Duruşma 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI DEVAM EDİYOR

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması görüldü. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, 33 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile CHP'li yöneticiler, partililer ve sanıkların yakınları da duruşmaya katıldı. Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmayı, çok sayıda basın mensubu takip etti. Duruşmada, tutuklu sanıkların savunmalarının alınması sonrası cumhuriyet savcısı, söz konusu sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin mütalaasını açıkladı.

SAVDIDAN 3 KİŞİ İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Savcı, dosyada yer alan raporlar, sanıkların savunmaları, tutuklulukta geçirdikleri süre ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefi İbrahim Koçyiğit ve İSFALT İhale Komisyonu mali üyesi Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, diğer 30 tutuklu sanığın ise mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin olması ve bütün dosya birlikte değerlendirilerek, tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

ZEYDAN KARALAR VE 9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim K:

Adam seçilmiş belediye başkanı belediyesinin başına geçebilecek mi ? Tibiki hayır

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

eeee sonuç??? Ne oldu gazete manşetleri şimdi

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

