Açılan kapıyı kapatmak isterken otomobili evin bahçesine devrildi
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeyken sürücü açılan kapıyı kapatmaya çalıştığı esnada kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesine devrildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeyken sürücü açılan kapıyı kapatmaya çalıştığı esnada kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesine devrildi.
Aksu Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, A.A. seyir halindeyken 54 FV 733 plakalı otomobilin açılan kapısını kapatmaya çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, otomobilde hasar meydana geldi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa