ABD Üssüne İHA Saldırısı İran Yanlısı Gruplar Tarafından Düzenlendi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısının İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından düzenlendiği değerlendirdiklerini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ürdün'deki Tower 22 adlı ABD üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kirby, Ürdün'deki saldırının İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından düzenlendiğini değerlendirdiklerini belirterek, "Ürdün'deki saldırının, Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) da dahil olmak üzere çok sayıda grubu içeren, Irak'taki İslami Direnişi adlı bir şemsiye grup tarafından planlandığına, kaynak sağlandığına ve kolaylaştırıldığına inanıyoruz" dedi.

Saldırının kesinlikle Kataib Hizbullah'ın yaptığı saldırıların izlerini taşıdığını aktaran Kirby, elde edilen istihbaratın saldırının arkasında Irak İslami Direnişi'nin bulunduğu yönünde olduğunu belirterek, ABD'nin saldırıya yanıt vermeye hazırlandığını, karşı saldırının birden fazla aşamasının olabileceğini söyledi.

Kataib Hizbullah geri adım atmıştı

Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Himeydavi dün yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi zor durumda bırakmamak için ABD güçlerine yönelik askeri operasyonlara ara verme kararı alındığını duyurmuş, "Gazze'deki halkımızı başka vesilelerle savunmaya devam edeceğimizi duyururken, Hizbullah Tugayları üyelerini ABD'nin yapabileceği muhtemel düşmanca eylemine karşı pasif savunmaya çağırıyoruz" demişti.

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine en az 160 saldırı düzenlenmiş, Ürdün'deki Tower 22 adlı ABD üssüne 28 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri ölmüştü. - WASHINGTON