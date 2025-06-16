ABD Tel Aviv Büyükelçiliği'nde Küçük Çaplı Hasar

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee, Tel Aviv'deki elçilik binasında "küçük çaplı" bir hasar meydana geldiğini kaydetti.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada elçilik binasının da saldırılarda hasar gördüğünü açıkladı. Huckabee, İran tarafından sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda elçilik binasının "küçük çaplı" bir hasar aldığını kaydetti. Huckabee, "Tel Aviv'deki elçilik binası yakınlarına isabet eden İran füzelerinin sarsıntılarından kaynaklanan bazı küçük hasarlar kaydedildi. Ancak ABD personelinde yaralanma yok" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV