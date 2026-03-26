ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 ölü

ABD ordusu, Karayipler'de yasadışı uyuşturucu ticareti gerçekleştiren bir tekneye hava saldırısı düzenleyerek 4 narko-teröristi öldürdüğünü açıkladı.

ABD, KARAYİPLER'DE BİR TEKNEYİ DAHA VURDU

ABD ordusu, Karayipler'de yasadışı uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği öne sürülen teknelere yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla terör örgütü olarak tanımlanan gruplar tarafından işletilen bir tekneye saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, "Kartellere karşı tam kapsamlı sistemik baskı uygulanıyor. Elde edilen istihbarat, söz konusu teknenin Karayipler'deki bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyir halinde olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladı. Bu operasyon sırasında 4 erkek narko-terörist öldürüldü. Hiçbir ABD askeri gücü zarar görmedi" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı