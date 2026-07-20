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ABD İran'a yeni saldırı dalgası başlattı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), TSİ 23.00 itibarıyla İran'a yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullandığı askeri kabiliyetleri zayıflatmayı hedeflediği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yeni saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), TSİ 23.00 itibarıyla İran'a yeni saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. CENTCOM, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullandığı askeri kabiliyetleri daha da zayıflatmayı amaçladığını belirtti. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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