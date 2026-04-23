ABD, Hint Okyanusu'nda İran'dan petrol taşıyan gemiye el koydu

ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda İran'dan petrol taşıyan M/T Majestic X gemisinin ele geçirildiğini duyurdu.

ABD, İran ile bağlantılı tanker ve gemilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin İran'dan petrol taşıyan ve yaptırım uygulanan bayraksız "M/T Majestic X" gemisine Hint Okyanusu'nda ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk alanında operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi. ABD askerlerinin gemiye çıktığı aktarılan açıklamada, "Uluslararası sular, yaptırım uygulanan aktörler tarafından kalkan olarak kullanılamaz. Savunma Bakanlığı, yasa dışı aktörlerin ve gemilerinin denizcilik alanında manevra özgürlüğünü engellemeye devam edecektir. Savunma Bakanlığı, yasa dışı aktörler ve gemilerin deniz alanında manevra özgürlüğünü reddetmeye devam edecektir. Yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler engellemek için faaliyetlerimize devam edeceğiz" denildi. - WASHINGTON

