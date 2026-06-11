ABD ordusu: "İran'a yeni saldırılar düzenledik"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki farklı hedeflere "öz savunma" amaçlı yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

ABD'den İran'la yaşanan askeri gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki farklı hedeflere "öz savunma" amaçlı yeni saldırılar düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Bu saldırılar, İran'ın haksız ve süregelen saldırganlığına bir yanıt niteliğindedir" ifadelerine yer verildi.

"Ticari gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sürdürüyor"

CENTCOM'dan yapılan bir diğer açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Ticari gemiler Hürmüz Boğazı'na giriş çıkış yapmaya devam ediyor" denildi. Ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir savaş gemisine saldırdığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı aktarılarak, "Hiçbir ABD savaş gemisi vurulmamıştır" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı