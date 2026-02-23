Haberler

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği bazı personel ile aile üyelerinin ülkeyi terk etmesini istedi

Güncelleme:
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki vatandaşları için yeni seyahat uyarısı yayınladı. Büyükelçilik, "Beyrut'taki güvenlik durumu" nedeniyle zorunlu görevli olmayan hükümet personeli ile aile üyelerinin ülkeyi terk etmelerini istedi. Büyükelçilik, "Dışişleri Bakanlığı, Beyrut'taki güvenlik durumu nedeniyle zorunlu görevli olmayan ABD hükümet personeli ve hükümet personelinin aile üyelerinin ayrılmasını emretmiştir" denildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

