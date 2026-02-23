ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği bazı personel ile aile üyelerinin ülkeyi terk etmesini istedi

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, "Beyrut'taki güvenlik durumu" nedeniyle zorunlu görevli olmayan hükümet personeli ile aile üyelerinin ülkeyi terk etmelerini istedi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki vatandaşları için yeni seyahat uyarısı yayınladı. Büyükelçilik, "Beyrut'taki güvenlik durumu" nedeniyle zorunlu görevli olmayan hükümet personeli ile aile üyelerinin ülkeyi terk etmelerini istedi. Büyükelçilik, "Dışişleri Bakanlığı, Beyrut'taki güvenlik durumu nedeniyle zorunlu görevli olmayan ABD hükümet personeli ve hükümet personelinin aile üyelerinin ayrılmasını emretmiştir" denildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı