75 ildeki narkotik operasyonlarında bin 319 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 75 ilde polis ekiplerince son 10 günde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda bin 319 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 75 ilde son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda; 767 kg uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Bin 319 şüpheli yakalandı. 638'i tutuklandı. 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

