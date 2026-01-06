Haberler

Nazilli'de 71 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nazilli'de 71 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 71 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan S.Ö. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 71 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 5 ayrı Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 71 yıl 9 ay Kesinleşmiş Hapis Cezası bulunan S.Ö. i simli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj