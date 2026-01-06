Nazilli'de 71 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 71 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan S.Ö. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 5 ayrı Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 71 yıl 9 ay Kesinleşmiş Hapis Cezası bulunan S.Ö. i simli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa