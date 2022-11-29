7 kişinin ölümüne neden olup kaçtı, vefat edenlere başsağlığı diledi

Kayseri'de sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması ile aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olan ve bin 132 gün sonra yakalanan sanık, 12 yıl hapis cezasının bozulmasının ardından yeniden hakim karşına çıktı. Sanık Adnan Özdemir'in mahkeme salonunda kazada ölenlere başsağlığı dilemesine ölenlerin yakınları "Şimdi mi aklına geldi" diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu yargılanan Adnan Özdemir, "Taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konulmasına hükmedildi. Karara tepki göstererek itiraz eden ailenin avukatının talebi üzerine karar, bilinçli taksirden verilmesi gerektiği şeklinde sanık aleyhine bozuldu.

ÖLENLERE BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Bugün yeniden hakim karşısına çıkan sanık Adnan Özdemir, mahkemede kendini savundu. Konuşmasına ölenlere başsağlığı dileyerek başlayan Özdemir'e, mahkeme salonunda bulunan ölenlerin yakınları "şimdi mi aklına geldi" diyerek tepki gösterdi. Özdemir, bu olaydan sonra iş yerinin kapandığını, ailesinden de hastalananların olduğunu söyleyerek, ölenlerin tazminatlarını ödeyebilmek için tahliye olması gerektiğini belirtti.