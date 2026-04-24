5 yıl 17 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik'te 5 yıl 17 ay 23 gün hapis cezasından aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyünde 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık' suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahsın bu suçtan 5 yıl 17 ay 23 gün hapis cezası olduğunu öğrenilirken, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı