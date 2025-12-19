Haberler

Bakan Yerlikaya: "32 ilde DEAŞ'a yönelik polisimizin yaptığı operasyonlarımızla 170 şüpheliyi yakaladık"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 32 ilde yapılan DEAŞ operasyonları sonucu 170 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, çeşitli güvenlik birimleri tarafından koordine edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "32 ilde DEAŞ'a yönelik polisimizin yaptığı operasyonlarımızla 170 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan şüphelilerin son 2 haftadır süren operasyonlarla yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"32 ilde DEAŞ'a yönelik polisimizin yaptığı operasyonlarımızla 170 şüpheliyi yakaladık. İlk etapta; 10'u tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 32 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz." - ANKARA

