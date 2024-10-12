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3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz! Çığlıkları sokağı inletti

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İstanbul Esenyurt Namık Kemal mahallesinde dün gece evine gelen 3 aylık hamile kadın, bina girişinde kendisini takip eden sapığın hedefi oldu. Kurtulmak için uzun süre çığlık atan kadının haykırışları sokağı inletti.

Son dönemlerde yaşanan taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın merkezi Esenyurt...

Namık Kemal mahallesinde gece saatlerinde evine dönen bir kadın, kendisini takip eden sapığın hedefi oldu. Neye uğradığını şaşıran kadın, çığlık atarak yardım istedi. Bu esnada paniğe kapılan sapık, hızla olay yerinden uzaklaştı. Şahsın olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz! Çığlıkları sokağı inletti
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Namık Kemal Esenyurt İstanbul Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk

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Yorumlar (3)

SeyYah Saruhanli:

akp saolsun super ülke yaptı

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masteng aston:

Yabanci uyruklu ingilizdir.

3
5
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