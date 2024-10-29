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17 yaşındaki genç, kız arkadaşında kalmak için izin almayınca 6 kişilik ailesini katletti

17 yaşındaki genç, kız arkadaşında kalmak için izin almayınca 6 kişilik ailesini katletti
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Genç adam evden izinsiz ayrılma tartışması sonrası 6 kişilik ailesini öldürdü. Indiana'da yaşayan Raymond Ronald Lee Childs III (17), kız arkadaşının evinde kalmasına izin vermeyen ailesini silahla vurdu. Olayda Kezzie (42), Raymond (42), Elijah (18), Rita (13), hamile Kiara (19) ve bebeği hayatını kaybetti. Bacağından ve kolundan yaralanan küçük kardeş kaçmayı başardı. Marion Bölgesi jürisi Childs'ı suçlu buldu.

Indiana'lı genç bir adam, evden izinsiz ayrılma tartışması sonucu tüm ailesini öldürdüğü için jüri tarafından suçlu bulundu. O dönem 17 yaşında olan Raymond Ronald Lee Childs III yetişkin olarak yargılandı. İlk duruşması, bir tanığın ona neden bu eylemi gerçekleştirdiğini sorması üzerine geçersiz sayıldı. Marion Bölgesi'ndeki ikinci duruşmada jüri, kendisini altı cinayet, bir cinayet teşebbüsü ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından suçlu buldu. Ceza duruşması 7 Ocak 2025 tarihine belirlendi.

Cinayet teşebbüsü suçlaması, 24 Ocak 2021 trajedisinin tek hayatta kalan kurbanı olan küçük kardeşiyle ilgiliydi. Genç, bacağından ve kolundan aldığı kurşun yaralarına rağmen kaçmayı başardı ve bu sayede soruşturmacılar Adams Sokağı'ndaki cinayet mahallini keşfetti. Orada altı kurban bulundu: Kezzie Childs (42), Raymond Childs (42), Elijah Childs (18), Rita Childs (13), Kiara Hawkins (19) ve Kiara'nın doğmamış oğlu "Bebek Hawkins".

Yetkililerin belirttiğine göre, olay Childs III'ün kız arkadaşının evinde kalıp kalamayacağı konusundaki bir tartışma sonucu meydana geldi.

Soruşturmacılara göre, Childs III'ün kız arkadaşı, sanığın babasının eve dönmesi için onu aradığını söyledi. Childs III eve döndü ancak daha sonra iki çanta dolusu kıyafetle kız arkadaşının evine geri geldi ve babasının onu evden kovduğunu iddia etti. Kız arkadaşı yarım saat sonra ailesinin yaşadığı Adams Sokağı'nda bir silahlı saldırı olduğuna dair bir bildirim aldığında, Childs III olaydan haberi yokmuş gibi davrandı.

Hayatta kalan kardeş, evde yaşananları yetkililere anlattı. Babalarının kendisinden bir şişeye su doldurmasını istediğini ve bunun üzerine banyoya gittiğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Aydin Ayaydin:

melek gibi bir yuzu car dicem ama... yok yaw... tam bir apachi...

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