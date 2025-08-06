17 Yaşındaki Aziz Burak Çevik'in Cansız Bedeni Bulundu

17 Yaşındaki Aziz Burak Çevik'in Cansız Bedeni Bulundu
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Hatay'da ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen 17 yaşındaki Aziz Burak Çevik'in cansız bedeni, Dörtyol ilçesinde tren garı civarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da ailesi tarafından haber alınamayan 17 yaşındaki Aziz Burak Çevik'in tren garı mevkiinde cansız bedeni bulundu.

Dörtyol ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Aziz Burak Çevik'ten ailesi geçtiğimiz günden beri haber alamıyordu. Ailenin müracaatı sonrası kayıp genci bulmak için çalışma başlatılmıştı. Kayıp gencin cansız bedeni Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi Tren Garı civarında ölü olarak bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından gencin cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırılacak. Ölü olarak bulunan Çevik'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsiyle belirlenecek. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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