Atlas Çağlayan'ın hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı

Atlas Çağlayan'ın hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hastanedeki son anlarına ait görüntüler yayınlandı. Olay, 'yan bakma' nedeniyle çıkan bir tartışma sonucu yaşandı.

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çağlayan'ın hastanedeki son anları yer aldı.

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlashastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çağlayan'ın hastanedeki son anları yer aldı. - İSTANBUL

