17 Yaşındaki Anıl Alkan Kazada Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Anıl Alkan, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan diğer iki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Anıl Alkan, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
Numune Evler Mahallesi'nde 31 ASK 071 plakalı hafif ticari araç ile 34 ALP 098 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Sefa F., Anıl Alkan ve İbrahim K. itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 17 yaşındaki Anıl Alkan 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Alkan, Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. - HATAY