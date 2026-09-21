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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs ile motosiklet kazaya karıştı: 1 yaralı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs ile motosiklet kazaya karıştı: 1 yaralı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikameti Ortaköy Viyadüğü yakınlarında metrobüs ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikameti Ortaköy Viyadüğü yakınlarında metrobüs ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 13.50 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikameti Beşiktaş Ortaköy Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki metrobüs ile motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kazaya karıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Avrupa'dan Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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