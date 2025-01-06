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14 Yaşındaki Tolga Peker Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

14 Yaşındaki Tolga Peker Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 14 yaşındaki Tolga Peker hayatını kaybetti. Cenazesi Zeytinli Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 14 yaşındaki Tolga Peker motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Zeytinli Mahallesi'nde "Zeytinci Ramazan" olarak tanınan Ramazan Peker'in 14 yaşındaki oğlu Tolga Peker, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Peker'in yıllar önce dayısının da bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Tolga Peker'in cenazesi, bugün öğle vakti Zeytinli Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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