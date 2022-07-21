Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor - Haberler

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Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulunurken, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor.

Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulundu, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklardan 2'sinin cansız bedeni bulunurken, 1'ini arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Van Kalesi yakınındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 3'ü de sudan kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, emniyet, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ilk etapta yapılan aramada 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, birini arama çalışmaları ise devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - 3. Sayfa

İpekyolu Van Gölü Van 3. Sayfa Haberler

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