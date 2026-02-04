Haberler

İskenderun'da kasten yaralama şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan bir kişi İskenderun'da yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından aranan Y.M.Y., emniyet ekiplerince İskenderun ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
