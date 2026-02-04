İskenderun'da kasten yaralama şüphelisi tutuklandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan bir kişi İskenderun'da yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre; genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından aranan Y.M.Y., emniyet ekiplerince İskenderun ilçesinde gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
