3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi

3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

01.11.2019 09:30
3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: İHA
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