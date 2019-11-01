01.11.2019 09:30

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: İHA