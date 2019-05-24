Aralarında Babaanne, Dede, Baba ve Torunun Bulunduğu Hırsızlık Çetesi Çökertildi
Yalova'da, aralarında babaanne, dede, baba ve torunun bulunduğu hırsızlık çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi. Operasyonda, değerli eşyalar ve polislerden çalınan tabancalar ele geçirildi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, aralarında babaanne, dede, baba ve torunun bulunduğu hırsızlık çetesine polis operasyon düzenledi. Şüphelilerden 79 yaşındaki kadının üzerine 7 lüks otomobilin kayıtlı olduğu belirlenirken, konutlarında 100 bin TL değerinde takı, savcı, avukat ve polislerden çalınan tabancalar ele geçirildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da yaşayan ve İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan çetenin üyelerinin adresini tespit etti. Ekipler, şüphelilere ait 2 farklı adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.
ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonda hırsızlık şüphelisi E.U., eşi Y.U., oğulları G.U., gelinleri G.U., ve torunları E.U. gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SAVCI, AVUKAT VE POLİSLERİN EVLERİNİ SOYMUŞLAR
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, ATV aracı, çalıntı televizyonlar, 100 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 18 bin lira para ile İstanbul'da görev yapan cumhuriyet savcısına ait olduğu tespit edilen tabanca, İstanbul'dan bir avukata ait olduğu tespit edilen tabanca, Yalova'da bir emekli polise ait tabanca ve yine emekli bir polise ait olduğu tespit edilen tabanca ele geçirildi. Evlerde toplam 6 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda şarjör ele geçirildi. Yapılan araştırmada, E.U. adlı kadının üzerine kayıtlı 7 lüks aracın olduğu ortaya çıktı.
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onyedi yılda toplumun geldiği noktaya bakın toplumda hızla çöküş başladı,,iman zayıflıgı dibe vurdu desem abartmış olmam herhalde.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırHAKKI DAYI: Çok Dogru Söylüyorsun REİS.Yayından Kaldır
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Ben kaza yaptım mahsur kaldım ormanlık bir alanda. Baygın iken rüyamda bir ses yankılandı durdu uyandım. Hacı abi diyeceğimiz sakallı ama genç biri geliyordu bana doğru. telefon çekmiyor. Beni aldı sırtına evine götürdü yaramı iyi etti. Hanımı kapıya sofrayı bırakıyor adam alıp içeri getirip yedirip içirdi. Sakallıları kötü bilirdim. Ama yanında kalınca gördümki adam gerçek müslüman. Siyasi partilerin hiç birinde zerre islam yok diyor. O ses ne olduğunu sordum adam irkildi bi an kasas 70 ci ayetmiş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ADALET yok adalet verceksin yıllarca bir ceza bak bakalım iğne çalabiliyorlarmı bakıyoruz 20-30 şuçtan sabıkalılar var her suçunda katlanarak ceza verilse ama verilse derken 1 yıldan başlayacak cezalar artarak gidecek yiyorsa yapsınlar bir daha su kuru ekmek verceksin içerde gerçi töreristler meclisimizde hırsızlar devede kulak kalır bunların yanında adaletsiz bir devletiz şeriat lazımmm şeriattCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu aileye NETFLIX den bir teklif gelmeli !Cevap Yaz Yayından Kaldır