3 kişinin öldüğü kavgada darbedilen kadının karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 kişinin öldüğü kavgada darbedilen kadının karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi

3 kişinin öldüğü kavgada darbedilen kadının karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nına Siverek ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından darp edilen kadının karnındaki bebeği de öldü.

ŞANLIURFA'nına Siverek ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından darp edilen kadının karnındaki bebeği de öldü. Kavgada yaşamını yitiren 3 kişi ile anne karnında ölen bebek toprağa verilirken, gözaltındaki 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Siverek'in Taşlı Mahallesinde birbirine komşu 2 aile arasında araziye ev yapma meselesi nedeniyle dün öğle saatlerinde tartışma çıktı. İki ailenin yakınlarının katılımıyla büyüyen tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ve tüfeklerin mermilerine hedef olan 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferman Bozkoyun, Mahmut Bozkoyun ve Ramazan Derin Kılavuzoğlu, yaşamını yitirdi. Yaralanan 6 kişi ise Siverek Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Olaylar sırasında 9 aylık hamile Emine Demirkıran (38) ise kimliği belirsiz kişilerce tekme tokat dövüldü. Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Emine Demirkıran'ın yapılan kontrolünde karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Sezaryen ile alınan bebeğin cenazesi de silahlı kavgada yaşamını yitiren diğer 3 kişi ile birlikte dün gece saatlerinde Taşlı Mahallesi'nde jandarmanın güvenlik önlemleri arasında defnedildi. Karnındaki bebeği ölen Emine Demirkıran'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.Olayda yaralanan ve hastanede tedavi gören 6 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yeni bir olay yaşanmaması için jandarma mahallede önlemlerini sürdürürken, kavga sonrası gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki sorgusu ise sürüyor. 


3 kişinin öldüğü kavgada darbedilen kadının karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi
3 kişinin öldüğü kavgada darbedilen kadının karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi
3 kişinin öldüğü kavgada darbedilen kadının karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin

Meteoroloji uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde toz fırtınası bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde toz fırtınası bekleniyor
5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu
5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu
YOLU KAPATIP, SU İSTEDİLER
YOLU KAPATIP, SU İSTEDİLER
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 kişinin öldüğü kavgada darbedilen kadının karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:37:28. #1.15#

title