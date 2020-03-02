3. kattan düşen genç ağır yaralandı
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3. kattan düşen genç ağır yaralandı

Karaman'da üçüncü kattaki evlerinin penceresinden, zeminde bulunan iş yerinin tentesine düşen genç ağır yaralandı.

02.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:41
3. kattan düşen genç ağır yaralandı

'da üçüncü kattaki evlerinin penceresinden, zeminde bulunan iş yerinin tentesine düşen genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, (23), Alişahane Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden zeminde bulunan iş yerinin demir tentesine düştü.

Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ve ekiplerine verdi. Vatandaşların yardımı ile tenteye çıkan sağlık görevlileri, yaralıya müdahale etti.

ekipleri tentenin bulunduğu yere yangın merdivenini uzatarak yaralıyı sedyeye koydu.

Aşağıya indirilen yaralı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: 3. kattan düşen genç ağır yaralandı
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