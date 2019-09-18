2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü

18.09.2019 15:44

İstanbul Tuzla'da, meydana gelen yangına müdahale çalışmaları sürüyor. İstanbul İtfaiyesi ve Kocaeli İtfaiyesi'nin ortak söndürme çalışmaları sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada itfaiye eri olan 2 kişi yaralanırken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

TANKERLER HAVAYA UÇTU

Bölgeden gelen bilgilere göre içi kimyasal maddelerle dolu olan tankerler patlamanın ardından havaya savruldu. Savrulan tankerlerden birisi itfaiye aracının üstüne düşerken diğeri boş araziye savruldu.

2 İTFAİYECİ PATLAMADA YARALANDI

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki yangında 7 kişinin dumandan etkilendiğini 2 itfaiyecinin ise patlamada yaralandığını açıkladı.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan, ''Yangına müdahale sırasında bir patlama oldu. Şarapnel parçaları ormana doğru gitti. Bölgede ikinci bir patlama olması ihtimaline karşı önlem alınıyor. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken yangın söndürme helikopteri de geldi" dedi.