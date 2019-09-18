2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü
İstanbul Tuzla'daki yangında meydana gelen ve 2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde içi kimyasal maddelerle dolu olan tankerler metrelerce havaya yükselip, itfaiye aracının üzerine düşüyor.
İstanbul Tuzla'da, meydana gelen yangına müdahale çalışmaları sürüyor. İstanbul İtfaiyesi ve Kocaeli İtfaiyesi'nin ortak söndürme çalışmaları sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada itfaiye eri olan 2 kişi yaralanırken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.
TANKERLER HAVAYA UÇTU
Bölgeden gelen bilgilere göre içi kimyasal maddelerle dolu olan tankerler patlamanın ardından havaya savruldu. Savrulan tankerlerden birisi itfaiye aracının üstüne düşerken diğeri boş araziye savruldu.
2 İTFAİYECİ PATLAMADA YARALANDI
İstanbul Valiliği, Tuzla'daki yangında 7 kişinin dumandan etkilendiğini 2 itfaiyecinin ise patlamada yaralandığını açıkladı.
İTFAİYE DAİRE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan, ''Yangına müdahale sırasında bir patlama oldu. Şarapnel parçaları ormana doğru gitti. Bölgede ikinci bir patlama olması ihtimaline karşı önlem alınıyor. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken yangın söndürme helikopteri de geldi" dedi.