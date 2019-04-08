3 Gündür Kayıp Suriyeli Çocuk, Besi Çiftliğinde Ölü Bulundu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 3 gün önce kayıp başvurusu yapılan Suriye uyruklu Ahmet El Ahmet (12), bir besi çiftliğindeki gübre biriktirme alanında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Aydın-Muğla karayolu Ovaeymir Mahallesi yakınlarındaki bir besi çiftliği çalışanları, bugün öğle saatlerinde gübrelerin biriktirilen alanda bir erkek çocuk cesedi olduğunu gördü. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunda darp ya da kesici ve delici yara izi bulunmayan çocuğun, ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Suriye uyruklu Ahmet el Ahmet olduğunu belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, Ahmet el Ahmet'in ölümündeki sır perdesini aralamak için çok yönlü araştırma başlattı.

Çocuğun ailesinin ülkesindeki iç savaştan kaçarak, 15 ay önce Türkiye'ye gelip Aydın'a yerleştiği öğrenildi.

- Aydın

Kaynak: DHA