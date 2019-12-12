3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı

12.12.2019 23:11 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:10

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs İstanbul'da yakalandı. Jandarma ve polisin yoğun çalışmaları sonucu yakalanan şahıs, İstanbul'da mahkemeye çıkarılacak.

ÇOCUKLAR ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir'de bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırı olayı, çocukların yakınlarına söylemesi ile ortaya çıktı. Köyde çocukların yakınlarına olayı anlatmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti.

JANDARMA VE POLİS HER YERDE ARADI, İSTANBUL'DA YAKALANDI

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmasıyla birlikte jandarma ve polis ekipleri her yerde arama yaptı. Dün gece saatlerinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonrasında S.S. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

DURUŞMA İSTANBUL'DA

Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen S.S.'nin İstanbul'da mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA