3,5 Kilo Altınla Umre'ye Gitmek İsteyen Sami Boydak, Havalimanında Gözaltına Alındı
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Sami Boydak, ailesiyle Umre'ye gitmek için geldiği Kayseri Erkilet Havalimanı'nda yapılan bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram altın ile yakalandı.
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Sami Boydak (47), iddiaya göre ailesi ile Umre'ye gitmek için geldiği Kayseri Erkilet Havalimanı'nda yapılan bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram altın ile 40 bin ve 200 bin TL'lik senetle yakalandı.
3 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sami Boydak, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
İddiaya göre eşi ile birlikte, Umre'ye gitmek için Erkilet Havalimanı'na gelen Sami Boydak'ın bagaj kontrolünde 1059 çeyrek altın, 220 yarım altın, 138 tam altın, 8 gremse altın olmak üzere toplam ağırlığı 3 kilo 600 gram gelen 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL, diğeri ise 200 bin TL'lik senet de bulundu. Sami Boydak, 5549 sayılı suç gelirini aklanmasının önlenmesi kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.
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haberde biraz tuhaflik var. . . 3 sene hapis cezasi var araniyor ve bu lavuk coluk cocuk ucaktan (kimliksiz olmaz ) bilet alip havalimanina geliyor hicbirsey yokmus gibi !!!!!!ülkenin civisi cikti kim hain kim haini besliyor kim hainin babasi belli degil artik. . . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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meclis kürsüsüne çıkıp fetullah gülen icin aglayıp agıt yakanlar kandırılmış oluyor. ewine zaman gazetesi alan fetöcü oluyor. adalet buysa hakimi kim aceba.Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Kayseri Erkilet Havalimanında -ray cihazında ve karsilamalarda çalışan ozel guvenlik arkadaşları ve polislerimizi tebrik ediyorumCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kayseri nezaman temizlenirse fetöcüler o zaman bitmiş demektirCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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altınları nasıl almış,kim vermiş,neden vatanına ihanet etmektedir,bunun soyu nereden gelmiş dini nedir,ırkı nedir,kimin uşaklığını yaparak servetle gezebiliyor,süslü kravat takarak devletin imkanlarını nasıl kullanabilmiş sorular bitmeyecektir ancak cevap sıfır.Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır