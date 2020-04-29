29 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
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29 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

29 Nisan 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

29 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
29.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.04.2020 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Öfke

00:45 Aramızda Kalsın

01:45 Aramızda Kalsın

02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:20 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:15 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 İşler Güçler

20:00 Arkadaşım Hoşgeldin

22:30 Öfke

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

Kaynak: InterSinema.com

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