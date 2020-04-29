29 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
29 Nisan 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
29.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.04.2020 06:45
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Galip Derviş
00:45 Masum
01:15 Galip Derviş
02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:15 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Eyvah Eyvah
20:15 Hekimoğlu
22:30 Eyvah Eyvah
23:15 Masum
Kaynak: InterSinema.com