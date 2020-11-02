29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi

02.11.2020 13:19 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:24
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hızlı Satranç Turnuvası sona erdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hızlı Satranç Turnuvası sona erdi. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada 10 Yaş ve Altı kategorisinde 32, 14 Yaş ve Altı kategorisinde 32 olmak üzere toplamda 64 sporcu yarıştı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hızlı Satranç Turnuvası sona erdi. Toplamda 64 sporcunun katıldığı turnuvada, 10 Yaş ve Altı kategorisinde Ege Çoban birinci, Halil İbrahim Yörük ikinci ve Çağan Mir Özırmak üçüncü olurken, 14 Yaş ve Altı kategorisinde ise Kerem Çağırgan birinci, İbrahim Bilir ikinci ve Yasir Kerem İnan üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi.

"Turnuvaya katılan tüm sporcuları ve dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum"

Turnuvaya katılan yarışmacılara tebrik eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenlediğimiz satranç turnuvamızı gerçekleştirdik. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz turnuvamıza çocuklarımız çok güzel ilgi gösterdi. Hepsinin heyecanı gözlerinden okunuyor. Turnuvaya katılan tüm sporcuları ve dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak spora, eğitime destek olmaya, bu alanlarda etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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