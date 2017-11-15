29 Aralık'ta "Muhteşem Showman"



Müzikal

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017

Yönetmen: Michael Gracey

Oyuncular: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya

P.T. Barnum'ın hırsı ve hayal gücünden esinlenilen "The Greatest Showman", yoktan başlayarak dünya çapında sansasyona sebep bir gösteriyi yaratan bir vizyonerin öyküsünü anlatır. "The Greatest Showman", heyecan verici yeni film yapımcısı Michael Gracey tarafından yönetildi. Filmin müzikleri Akademi Ödülü sahibi Benj Pasek ve Justin Paul'a ("Aşıklar Şehri") ait. Akademi Ödülü adayı Hugh Jackman'ın başrolünü aldığı filmde Jackman'a, Akademi Ödülü adayı Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron ve Rebecca Ferguson eşlik ediyor.

P.T Barnum'un hayalgücünden esinlenerek yapılmış Muhteşem Showman show dünyasının doğuşunu kutlayan ve dünya çapında bir duyguya sebep olan bir vizyoneri anlatıyor.