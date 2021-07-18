27. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanlığını Jasna Djuricic üstlenecek

Saraybosna Film Festivali (SFF) Direktörü Mirsad Purivatra, yaptığı açıklamada, Djuricic'in "Quo Vadis, Aida" filminde canlandırdığı "Aida" karakteriyle oyunculuk kariyerini taçlandırdığını belirtti.

Saraybosna Film Festivali (SFF) Direktörü Mirsad Purivatra, yaptığı açıklamada, Djuricic'in "Quo Vadis, Aida" filminde canlandırdığı "Aida" karakteriyle oyunculuk kariyerini taçlandırdığını belirtti.

Purivatra, "Bir insanın başına gelebilecek kötü kaderi, yeteneği ve sanatın gücü sayesinde gözler önüne sererek tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Bu usta oyuncunun 27. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanlığını üstlenecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Saraybosna Film Festivali, kalbimde her zaman ayrı bir yere sahipti"

Filmdeki "Aida" rolüyle Londra Film Festivali'nde "en iyi oyuncu" ve Mısır'da düzenlenen El Gouna Film Festivali'nde "en iyi kadın oyuncu" ödüllerine layık görülen Djuricic de jüri başkanlığı görevine çok sevindiğini vurgulayarak "Saraybosna Film Festivali, kalbimde her zaman ayrı bir yere sahipti. Bu festival, düzenlenmeye başladığından beri yalnızca Saraybosna'ya değil, tüm bölgeye kazandırdıkları açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Djuricic, festivalin sürdüğü bir hafta boyunca dünyanın farklı bölgelerinden insanların aynı yerde toplandığına işaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl çevrim içi platformda düzenlenen festivalin bu yıl geleneksel haline geri dönecek olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

SFF, 27 yıllık sürede dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan SFF, 27 yıllık sürede dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig, John Malkovich, Morgan Freeman, Gerard Depardieu ve Nuri Bilge Ceylan gibi dünyaca ünlü birçok isim katıldı.

Kaynak: Hürriyet