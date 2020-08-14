26. Saraybosna Film Festivali, TRT'nin "Odaklan Babaanne" filmiyle başladı
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26. Saraybosna Film Festivali, TRT'nin "Odaklan Babaanne" filmiyle başladı

Bosna Hersek'te bu yıl 26'ncısı düzenlenen Saraybosna Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında online ortamda başladı.

26. Saraybosna Film Festivali, TRT'nin
14.08.2020 21:49 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:24

Bosna Hersek'te bu yıl 26'ncısı düzenlenen Saraybosna Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında online ortamda başladı.

Bu yıl salgının gölgesinde düzenlenen festivalin açılışında, önceki yıllardaki sinema dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla düzenlenen kırmızı halı geçişi yapılmadı.

Festival Direktörü Mirsad Purivatra, açılış konuşmasında, SFF'nin bu yıl, önceki yıllardan farklı şekilde düzenlendiğini anımsatarak, "Koronavirüs salgını hayatımızı bu yılın başında aklımızdan bile geçirmediğimiz bir şekilde etkiledi." dedi.

Kriz dönemlerinde en zayıf halkanın kültür hayatı olduğunu vurgulayan Purivatra, kültürel etkinliklerin, toplumsal değerleri ayakta tutmanın en önemli araçlarından biri olduğunu kaydetti.

Purivatra, "Ülkeler ve milletler arasında bariyerlerin oluştuğu salgın döneminde, kültürün, küresel anlamda bir bağlayıcı görevi üstlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Festival, Bosnalı yönetmen Pjer Zalica'nın yönettiği TRT yapımı "Odaklan Babaanne" filminin SFF'nin resmi internet sitesi üzerinden dünya prömiyeriyle başladı.

Zalica'nın üçüncü uzun metrajlı filmi olan "Odaklan Babaanne"nin oyuncu kadrosunda Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan'dan ünlü oyuncular yer alıyor.

Bosna Savaşı'nın ilk zamanlarını anlatan film, Saraybosna'da ölüm döşeğindeki annelerinin evinde bir araya gelen aile üyelerinin miras meselesi üzerinden yaşadığı entrika, komplo ve hile dolu trajik ve komik tartışmaları konu alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra bölge ve Avrupa ülkelerinden 49 filmin yarışacağı festivalde, Türk yönetmen Fatih Özcan'ın yönettiği 2020 yapımı "Mavzer" filminin de dünya prömiyeri yapılacak.

"Mavzer" filminin ana kategoride yarıştığı festivalin belgesel kategorisinde Eytan İpeker yönetmenliğinde çekilen ortak yapım "Yarışmacı" (The Pageant), kısa film kategorisinde Irmak Karasu'nun yönettiği "Mamaville" ile öğrenci filmi kategorisinde Zeynep Dilan Süren yönetmenliğindeki ortak yapım "İstanbul Depresyonu" yer alıyor.

Jüri başkanlığını Oscar ödüllü Fransız yönetmen, yapımcı ve senarist Michel Hazanavicius'un üstlendiği festival, 21 Ağustos'a kadar sürecek.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asrı aşan tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.

Kaynak: AA

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