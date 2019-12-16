250 haneli mahalleden 500'ü aşkın öğretmen çıktı

16.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:16

Eğitime önem veren Karaman Sarıveliler ilçesi Göktepe beldesine bağlı Esentepe Mahallesi'nden 500'ü aşkın öğretmen ile çok sayıda doktor çıktı.

Karaman'ın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Sarıveliler'e bağlı Göktepe beldesindeki Esentepe Mahallesi, yüksek öğrenim mezunu nüfusuyla dikkati çekiyor.

Eğitime önem verilen mahalleden 500'ün üzerinde öğretmen ve 60'a yakın doktor çıktı. Emekli olduktan sonra köye yerleşen birçok yüksek öğrenim mezunu kadın, kitaplığı da bulunan köyün kahvesinde kitap okuyarak zamanını değerlendiriyor.

Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esentepe'nin Orta Toroslar'da doğa harikası güzellikleriyle bilindiğini belirterek, "Buralarda herkes köylerini terk ederken, Esentepe'nin halkı emekli olduğunda mutlaka köylerine gelir. Yazın denize tatile gitmezler, köylerinde vakit geçirirler." diye konuştu.

Eskiden köy statüsünde olan mahallenin eğitime verdiği öneme işaret eden Doğan, köyde lise mezunu bulmanın zor olduğuna dikkati çekti.

"Her hanede en az 2 öğretmen var"

Doğan, mahallenin yüksek öğrenim mezunu sayısıyla ön planda olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu köyde hemen hemen herkes üniversite mezunudur. Mahalle 250 hane. Her hanede en az 2 öğretmen var. Bu köyden yetişen öğretmen sayısı 500'den fazla, 60 kadar da doktorumuz var. Buradaki vatandaşın mahkemeyle hiç işi olmaz. Kavga, dövüş, yüz kızartıcı suç olmamıştır. Kolluk kuvvetleri çay içmeye gelir. Bu eğitimin bir sonucu. Bizim köyümüzde insanlar dedikodu yapmaz. İmece usulü, 'çocuklarımıza nasıl burs veririz' onu konuşurlar. Öğretmeni, emeklisi herkes, 'bir fazla nasıl üretirim' onu düşünür."

"Birinin çocuğu üniversiteyi kazandığında ona mutlaka destek olunur"

Mahallede yaşayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Bünyamin Çoşkun ise yıllar sonra köyüne döndüğünü anlattı.

Köyde huzur bulduğunu dile getiren Çoşkun, "Bu köyde doğdum, öğretmen oldum. Uzun süre burada da öğretmenlik yaptım. Emekli olduktan sonra köyüme yerleştim. Şimdi elma, üzüm üretiyorum. Köyümüzde herkes mutlaka üniversiteyi bitirir. Emekli veya çalışan 500'den fazla köyümüzden çıkan öğretmen var. Hakimler, savcılar var. Köyden birinin çocuğu üniversiteyi kazandığında ona mutlaka destek olunur." diye konuştu.

Sevim Doğan da hemşirelikten emekli olduktan sonra köyüne yerleşmeyi tercih edenlerden.

Günün büyük bölümünü tarlada ve köy kahvehanesinde kadınlarla geçiren Doğan, şunları söyledi:

"Esentepe bu torosların başında görülebilecek en kültürlü köy. Köyde lise mezunu elle sayılacak kadar az. Bizim kahvemize herkes gelir. Kahvemizi çalıştıran bir kadın. Burada kitaplık var. Gelir kitabımızı okur, gelişmeleri tartışırız. Herkes herkese saygılıdır. Köyümüzde çok mutluyuz."

Kaynak: AA